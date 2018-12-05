Пять медалей завоевали башкирские батыры на борцовском турнире «Звезды Севера»

В Сургуте прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Звезды Севера». Соревнования являются своего рода визитной карточкой города и собирают сотни юных борцов со всех регионов России.

Как сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Башкортостана, республику в этом году представили 13 уфимских спортсменов 2002—2003 г.р. Из них пять ребят получили медали различной пробы.

Золотую награду завоевал Никита Криницын в весовой категории 51 кг. На второй строчке пьедестала оказались Хамзат Дудушев (51 кг), Эрик Шамилов (60 кг) и Тамаз Дотки (71 кг). Обладателем бронзовой награды стал Александр Славягин. Все спортсмены являются представителями СШОР по спортивной борьбе РБ.

По мнению старшего тренера сборной Башкортостана по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет Дамира Ахмедзянова, регион был представлен хорошим составом во всех весовых категориях:

— Для тех, кто не смог завоевать медали, соревнования стали проверкой своих сил. Ребята получили неоценимый опыт. Будем делать работу над ошибками и двигаться вперед, за победами, — рассказал Дамир Марсович.