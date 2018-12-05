Умарк вернулся в расположение «Салавата» из Швеции

Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк вернулся в расположение уфимской команды в Братиславе. Швед был вынужден уехать на родину по семейным обстоятельствам и пропустил два последних матча «Салавата» против «Адмирала» и «Авангарда».

«Вчера вечером Умарк присоединился к команде в Братиславе и уже принял участие в двух тренировках. Проблем у него не было. Были некие обстоятельства, связанные с семьей. Мы честно об этом заявляли», — прокомментировал возвращение игрока генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего нападающего 30 (3+27) очков в 32 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1». Его безголевая серия составляет уже 23 матча.

