Итоги дня: переход моста в Татарстане в собственность РФ, поглощение Tesla, иск о банкротстве Даутовой

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 декабря.

Татарстан передал 14-километровый мост через Каму у села Сорочьи Горы в федеральную собственность. Теперь сооружение перешло на баланс «Волго-Вятскуправтодора».

Датский Saxo Bank считает, что в 2019 году Tesla станет компанией Apple. Кроме того, банк прогнозирует увольнение главы ФРС, введения всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури.

«Внешэкономбанк» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о личном банкротстве бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Заявление зарегистрировано 30 ноября, но суть претензий не раскрывается.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен ввести мораторий на повышение налогов на топливо. Это связано с массовыми протестами, которые проходят в стране с середины ноября. Кроме отсрочки будут предприняты и другие меры для умиротворения протестующих.

В Татарстане прокуратура требует возбудить уголовное дело по инциденту с отравлением крысиным ядом трех учеников школы №60 Авиастроительного района Казани. В действиях неустановленных должностных лиц учебного заведения ведомство усматривает признаки преступной халатности.