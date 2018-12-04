Анатолий Емелин: «Первый период получился очень сложный»

Тольяттинская «Лада» обыграла «Южный Урал» из Орска в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Счет этого поединка — 5:2 в пользу «автозаводцев».



Анатолий Емелин, главный тренер «Лады» дал оценку матчу:



— Ребят с победой, молодцы. Первый период получился очень сложный. «Южный Урал» хорошо играл, не давал нам раскатиться. Во втором периоде забили гол и довели дело до победы.



Олег Черкасов, и.о. главного тренера «Южного Урала», объяснил причины поражения:



— Ключевым моментом стало удаление соперника. К сожалению, дивидендов из этого мы не взяли, не забили гол. А по второму периоду — у нас какая-то болезнь, проигрываем через игру. «Лада» на сегодняшний день оказалась мастеровитее, не смогли сдержать их большинство и пропустили такие голы, которые нельзя было пропускать. В контратаках выловили нас. А так бились до конца, старались. Будем делать выводы и двигаться дальше.