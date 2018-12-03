Андрей Разин: «У нас не все так плохо, жизнь продолжается»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги гостевого матча против казанского «Ак Барса» (2:4), отметив, что его команда сегодня достойно сражалась с чемпионом.



— Считаю, что игра была хорошая. Мы повели в счете, но немножко не поверили в свои силы и пропустили ненужный первый гол. Второй период неплохо играли, но концовочку не провели как надо.

Позитив в том, что при счете 2:3 с такой командой, как «Ак Барс», у нас были моменты, чтобы сравнять счет. Поэтому не все так плохо, жизнь продолжается, — приводит слова Разина корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 декабря на выезде против санкт-петербургского СКА. Начало игры в 19.30 мск.