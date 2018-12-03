Итоги дня: отставка премьера Башкирии, рост зарплат в Казани, перенос послания Путина Совфеду

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 декабря.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку. После этого его назначили на должность начальника Уральского главного управления Центробанка РФ. Вместо Марданова должность премьер-министра Башкирии может занять Ринат Баширов, который сейчас является замруководителя администрации главы РБ.

В Казани среднемесячная зарплата увеличилась по итогам девяти месяцев 2018 года на 10,1% и составила 43,2 тыс. рублей. В реальном выражении и с учетом инфляции рост зарплаты составил 7,8%.

Президент РФ Владимир Путин не будет зачитывать свое послание Федеральному собранию в этом году. На какую дату переносится выступление президента России, пока неизвестно.



Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада рассказал, что королевство планирует покинуть Ассоциацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Когда это произойдет и с чем связано такое решение, не сообщается.

Московская инвестиционная компания «Инвест-Девелопмент» намерена продать участок площадью 9 га на улице Патриса Лумумбы. Утвержденная цена составляет «не менее 990 млн рублей». Наиболее вероятными покупателями являются московская ГК «ПИК» или структуры «Связьинвестнефтехима».