Украина перебросит войска к границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в период военного положения будет усилена охрана государственной границы с Россией.



«Все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с АР Крым», — цитирует «Интерфакс» Порошенко.

В числе мер, которые назвал украинский лидер, — сокращение сроков боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях, передислокация подразделений для усиления обороны границы, военные учения и в областях, где объявлено военное положение, и учебные сборы с резервом первой очереди.

Он выразил надежду, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами и продолжения военного положения не последует.