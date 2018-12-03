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Украина перебросит войска к границе с Россией

12:37, 03.12.2018
Украина перебросит войска к границе с Россией
Фото: flickr.com

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в период военного положения будет усилена охрана государственной границы с Россией.

«Все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с АР Крым», — цитирует «Интерфакс» Порошенко.

В числе мер, которые назвал украинский лидер, — сокращение сроков боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях, передислокация подразделений для усиления обороны границы, военные учения и в областях, где объявлено военное положение, и учебные сборы с резервом первой очереди.

Он выразил надежду, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами и продолжения военного положения не последует.

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