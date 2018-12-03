Уфимский «Урал» проиграл «Енисею» в четырех гостевых партиях

В 7-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Урал» в гостях уступил «Енисею» со счетом 1:3.



Как сообщает пресс-служба «Урала», уфимцы приехали в Красноярск после сложной домашней серии с «Газпромом-Югрой», казанским «Зенитом» и «Локомотивом», но так и не смогли оправиться от встреч с лидерами.



Переломной могла стать вторая партия в матче, по ходу которой уральцы уступали со счетом 18:22, но сумели победить — 25:22.

Однако перелома не произошло — «Енисей» одержал вторую победу в сезоне.

Следующий матч «Урал» проведет 8 декабря в Санкт-Петербурге с местным «Динамо-ЛО».