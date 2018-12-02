В Берлине участникам Исламской конференции предложили свиную колбасу с кровью

Исламские организации возмутились организацией питания на 12-й Немецкой исламской конференции в Берлине под эгидой Министерства внутренних дел ФРГ.



В качестве закуски участникам конференции предложили кровяную колбасу, приготовленную из свинины и свиной крови, сообщает «Вести.ru».

«Было бы неплохо проявить немного уважения к мусульманам, которые не едят свинину», — заявил журналист турецкого происхождения Тункай Оздамар.

По его словам, это не первая исламская конференция в Берлине, на которой на закуску предлагается свинина.

Ранее сообщалось, что в халяльной продукции мясокомбината «Царицыно» в Москве обнаружили свинину. Это уже не первый скандал, связанный с деятельностью мясокомбината.

Ранее Всемирный совет «Халяль» приостановил членство татарстанского центра сертификации после того, как в мясной продукции сертифицированного комитетом ОАО «Царицыно» выявили наличие свинины.

