В Челнах водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника с ножом — видео
В Набережных Челнах трое нетрезвых парней отказались заплатить за проезд, один набросился с холодным оружием на водителя.
Водитель автобуса вышел из кабины, вышвырнул нападавшего из салона и с помощью других пассажиров обезвредил его и отобрал нож, передает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.
Вызывалась ли к месту происшествия полиция, не уточняется.Происшествия Татарстан
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