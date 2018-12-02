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В Челнах водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника с ножом — видео

23:31, 02.12.2018

В Набережных Челнах трое нетрезвых парней отказались заплатить за проезд, один набросился с холодным оружием на водителя.

Водитель автобуса вышел из кабины, вышвырнул нападавшего из салона и с помощью других пассажиров обезвредил его и отобрал нож, передает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Вызывалась ли к месту происшествия полиция, не уточняется.

Происшествия Татарстан
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