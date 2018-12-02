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Налоговая потребовала признать банкротом саратовское БТИ

21:22, 02.12.2018
Налоговая потребовала признать банкротом саратовское БТИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом саратовское МУП «Городское бюро технической инвентаризации». Сумма долга организации составила 10,3 млн рублей.

Областной арбитраж назначил заседание на 12 декабря, передает FreeNews-Volga.

Согласно материалам суда, налоговая намерена включиться в реестр кредиторов саратовского БТИ.

Суд установил, что исковое заявление налоговиков было подано с нарушением требований процессуального кодекса РФ, и оставил его без движения. ФНС имеет возможность предоставить недостающие документы до 7 декабря.

Кроме того, Федеральное бюро технической инвентаризации в лице Саратовского областного отделения Средне-Волжского филиала обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с требованием признать банкротом ГУП «Саратовтехинвентаризация», добавляет «Версия Саратов».

Общество
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