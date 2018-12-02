Налоговая потребовала признать банкротом саратовское БТИ

Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом саратовское МУП «Городское бюро технической инвентаризации». Сумма долга организации составила 10,3 млн рублей.

Областной арбитраж назначил заседание на 12 декабря, передает FreeNews-Volga.

Согласно материалам суда, налоговая намерена включиться в реестр кредиторов саратовского БТИ.

Суд установил, что исковое заявление налоговиков было подано с нарушением требований процессуального кодекса РФ, и оставил его без движения. ФНС имеет возможность предоставить недостающие документы до 7 декабря.

Кроме того, Федеральное бюро технической инвентаризации в лице Саратовского областного отделения Средне-Волжского филиала обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с требованием признать банкротом ГУП «Саратовтехинвентаризация», добавляет «Версия Саратов».