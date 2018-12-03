В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи — СМИ

В Латвии нашли останки десяти солдат, воевавших на стороне Российской империи и погибших во время Первой мировой войны.

Раскопки проходили 1 декабря в Валгундской волости на Пулеметной горке. В годы Первой мировой войны недалеко от этого места велись Рождественские бои, известные также как Митавская операция, пишет ТАСС.

«Судя по найденной амуниции, пуговицам и православным крестам — это солдаты Русской императорской армии. Все — неизвестные, но скоро их души обретут покой», — рассказала депутат Сейма (парламента) Латвии Регина Лочмеле-Лунева.

В апреле латвийский поисковый отряд «Легенда» под городом Салдусом также нашел останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

