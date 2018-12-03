Сегодня в Татарстане снег и до -8

В понедельник, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах гололедица.

Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -3 до -8 градусов. В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.