Владислав Подъяпольский: «Импровизировать на Матче звезд не буду»
Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский прокомментировал свое приглашение на Матч Звёзд КХЛ, который состоится в Казани 19-20 января. Напомним, что он стал участником звездного уик-энда по решению лиги.
– Когда узнал о том, что выступишь на домашнем Матче Звезд КХЛ?
– Мы ехали на матч с «Локомотивом», Артем Лукоянов начал кричать об этом. Ребята, конечно, все поздравили меня.
– Ты впервые в карьере будешь участвовать в Матче Звезд...
– Да, неожиданно, конечно. Но приятно очень, что пригласили.
– Какой конкурс из мастер-шоу выбрал бы для себя? Что-то особенное будешь готовить?
– Да нет, ничего не буду специально делать. Там как скажут, так и буду делать. Как-то импровизировать не буду, — приводит слова Подъяпольского официальный сайт казанского клуба.
Напомним, что вчера КХЛ назвала окончательные составы на Матч всех звезд. Казанский клуб помимо Подъяпольского будет представлен защитником Полом Постмой.СпортХоккей Татарстан
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