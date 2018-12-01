Роман Манухов: «Локомотив» — очень неприятная команда, с ними тратишь в два раза больше сил»

Защитник «Ак Барса» Роман Манухов прокомментировал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (5:3) и рассказал, как забил первую шайбу за казанский клуб

– Сначала мы вышли и играли очень уверенно, были готовы к борьбе, все получалось. Потом соперник начал отыгрываться, менять что-то, поэтому игра уже пошла по-другому. Мы стали больше играть на удержание, пошли ошибки, удаления.

– Сегодня у вас первая шайба в сезоне, плюс голевая передача. Насколько приятно заработать два очка в матче против бывшей команды?

– Я спокойно к этому отношусь. Была задача просто выиграть и продлить победную серию.

— Вовремя гола не щелкали, а зряче бросали с кистей, будто знали, что вратарь соперника ошибется.…

— Там просто игрок перед ним проехал. Думаю, вратарь даже не видел моего броска.

— Тяжело играть против таких команд, как «Локомотив»?

— Всем в лиге известно, как эта команда играет последние годы. Очень неприятная команда, против которой тратишь в два раза больше сил и больше, чем обычно, толкаешься у бортов.

— Сегодня вернулся в состав защитник Пол Постма. Чувствуется, что в обороне с ним спокойнее играть?

— Он опытный игрок. Лидер среди защитников. Но только по очкам. Не сказал бы, что его отсутствие в обороне сильно сказалось, а вот при игре в большинстве, наверное, да, — приводит слова Михеева корреспондент «Реального времени».



Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 декабря на своем льду против череповецкой «Северстали». Начало игры в 19.00 мск.

