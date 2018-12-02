Сегодня в Татарстане без осадков и до -12

В воскресенье, 2 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадки синоптики не передают. На дорогах гололедица.

Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -7 до -12 градусов. В Казани днем ожидается от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -9°С до -11°С.