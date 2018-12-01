В ЕС одобрили предложение Путина о реформировании ВТО

В ЕС одобрили предложение президента России Владимира Путина о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

"(Президент России) заявил о том, что на площадке «двадцатки» нужно реформировать ВТО. Эту позицию полностью поддержали европейцы, а также другие выступающие" — цитирует "РИА Новости" главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.



Ранее Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил, что практика односторонних санкций и недобросовестная конкуренция «разрывают ткань» мировой экономики. По словам президента России, это оказывает негативное влияние на международное сотрудничество.

Путин отметил, что странам БРИКС следует активно выступать в пользу формирования справедливой системы международных отношений.