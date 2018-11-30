Итоги дня: эксперимент по снижению бедности, тайные скупщики валюты, экспертиза ДНК по изнасилованию в Уфе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 ноября.

В России в 2019 году пройдет эксперимент по снижению бедности, который позволит отработать новую технологию выявления бедных семей для оказания им адресной поддержки. Пилотные проекты будут запущены в Татарстане, Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.



Банк России обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты. Регулятор сообщил, что эти люди за один раз приобретают не менее $100 тысяч, а сделки проходят регулярно. При этом личности покупателей ЦБ пока не установил.

Генетическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила причастность бывших полицейских к изнасилованию девушки-дознавателя в Уфе. На ее теле были обнаружены следы ДНК всех троих фигурантов уголовного дела. Таким образом, было опровергнуто алиби двух полицейских.

Инвестора ЖК «Яшьлек» задержали по подозрению в мошенничестве. Оказалось, что гражданин, который представлялся Евгением Сипаком, на самом деле присвоил себе чужое имя, используя дубликат чужих водительских прав.

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин заявил, что 55 МУПов республики являются убыточными, у 52 МУПов имеется закредитованность. По его словам, необходимо обеспечить проведение ежеквартальных балансовых комиссий финансово-хозяйственной деятельности МУПов для того, чтобы не допустить ухудшения показателей.