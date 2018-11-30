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Гендиректором Forbes в России станет его бывший главред Эльмар Муртазаев

17:46, 30.11.2018
Гендиректором Forbes в России станет его бывший главред Эльмар Муртазаев
Фото: скриншот видео youtube.com

Новым генеральным директором Forbes в России станет член совета директоров издания и его бывший главный редактор Эльмар Муртазаев.

С 1 декабря 2018 года Наталья Гандурина, исполнявшая обязанности гендиректора в последние три месяца, перейдет на должность заместителя гендиректора по коммерции.

Заседание совета директоров Forbes Russia, на котором будут представлены проект новой стратегии издания и кандидатура генерального директора, состоится в декабре 2018 года. До заседания совета Муртазаев будет исполнять обязанности генерального директора, говорится на сайте Forbes.

Эльмар Муртазаев — российский журналист, бывший главный редактор Forbes Russia. Ранее он занимал должность генерального продюсера РБК ТВ. Муртазаев является сооснователем проекта «Русские Норм!».

Ранее сообщалось, что Муртазаев вошел в новый совет директоров Forbes Russia.

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