Баба Адаму побывал в гостях у «Крыльев Советов»

Клубную базу самарчан посетил игрок «Крыльев Советов» 2005—2006 годов нападающий Баба Адаму, сообщает пресс-служба волжан.

«Болельщики со стажем наверняка помнят ганского форварда, который поражал ворота голландского «АЗ Алкмар» в Кубке УЕФА в 2005 году и отметился голами в чемпионате и Кубке России. Баба Адаму прогулялся по клубной базе и с теплом вспоминал времена, когда выступал за «Крылья Советов», а также передавал большой привет всем болельщикам нашей команды», — говорится в сообщении.

Ныне самарский клуб после первого круга чемпионата РПЛ находится в зоне стыковых матчей (13—15 места) вместе с «Уфой» и «Анжи» (у всех по 14 очков).

