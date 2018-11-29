Швейцарский истребитель сопроводил самолет с российской делегацией

Истребитель швейцарских ВВС сопроводил самолет спецотряда «Россия» министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором летела российская делегация из Женевы в Москву.

Как отмечают «РИА Новости», самого Лаврова в тот момент в самолете не было — он улетел из Женевы ранее в связи со служебной необходимостью.

После того, как российский самолет набрал высоту, к нему приблизился истребитель ВВС Швейцарии и в течение двух-трех минут летел вместе с ним. Перед тем, как прекратить сопровождение и развернуться, пилот истребителя отдал честь, поприветствовав российский борт.

Агентство сообщает, что швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями.