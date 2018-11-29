Новости спорта

20:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ФК «Уфа» может подписать опытного новичка

20:14, 29.11.2018
ФК «Уфа» может подписать опытного новичка

Как стало известно «Реальному времени» из осведомленных источников, близких к клубу, ФК «Уфа» ведет переговоры с очень известным новичком. Это опытный россиянин, которому за 30 лет, игрок с северо-западного региона.

Переговоры проходят успешно, большая вероятность, что в ближайшее время уфимский клуб объявит о подписании.

Отметим, что Дмитрий Стоцкий, раскрывшийся в Уфе, тоже был приглашен из западной команды — калининградской «Балтики». Ныне полузащитник защищает цвета «Краснодара».

«Уфа» нуждается в хороших нападающих. Вероятно, эта линия и будет дополнена.
В настоящее время уфимцы готовятся в Сочи к матчу 16 тура чемпионата РПЛ в гостях против махачкалинского «Анжи».

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты