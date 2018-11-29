ФК «Уфа» может подписать опытного новичка

Как стало известно «Реальному времени» из осведомленных источников, близких к клубу, ФК «Уфа» ведет переговоры с очень известным новичком. Это опытный россиянин, которому за 30 лет, игрок с северо-западного региона.

Переговоры проходят успешно, большая вероятность, что в ближайшее время уфимский клуб объявит о подписании.

Отметим, что Дмитрий Стоцкий, раскрывшийся в Уфе, тоже был приглашен из западной команды — калининградской «Балтики». Ныне полузащитник защищает цвета «Краснодара».

«Уфа» нуждается в хороших нападающих. Вероятно, эта линия и будет дополнена.

В настоящее время уфимцы готовятся в Сочи к матчу 16 тура чемпионата РПЛ в гостях против махачкалинского «Анжи».