Радий Хабиров провел «здравчас»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание в новом формате «здравчас». В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители муниципалитетов и учреждений здравоохранения.

В рамках мероприятия главе республики было доложено о ситуации в медицинской сфере. На совещании также обсуждались вопросы укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

По словам Хабирова, каждый «здравчас» необходим для того, чтобы анализировать жалобы и обращения жителей на состояние и качество здравоохранения в регионе.

«Пусть у вас не складывается ощущение, что всю эту информацию мы получаем исключительно из социальных сетей. Но это интегральный показатель проблем, и на него мы всегда будем обращать внимание», — отметил он.

Кроме того, Хабиров дал поручение АО «Башинформ» популяризировать работу добросовестных врачей, работающих с полной самоотдачей, рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Напомним, ранее Радий Хабиров ввел тематические «часы» в правительстве республики для обсуждения различных тем. Среди новых форматов — «инвестчас», «здравчас» и «стройчас».