Новости происшествий

19:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Подмосковье задержали тренера по кудо, ударившего ногой по голове ребенка

18:09, 28.11.2018
В Подмосковье задержали тренера по кудо, ударившего ногой по голове ребенка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По заявлению Следственного комитета Российской Федерации по Московской области был задержан тренер одной из подмосковных секций по кудо. На него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент произошел еще в марте нынешнего года, но получил огласку лишь после одного из эфиров федерального телеканала. На записи видно, как тренер секции кудо в Наро-Фоминске Иван Кирилко бьет своего ученика ногой по голове. Отмечается, что так Кирилко наказал его за ошибку — мальчик после спарринга на тренировке пошел не в тот угол татами.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ПроисшествияСпорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты