В Подмосковье задержали тренера по кудо, ударившего ногой по голове ребенка

По заявлению Следственного комитета Российской Федерации по Московской области был задержан тренер одной из подмосковных секций по кудо. На него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент произошел еще в марте нынешнего года, но получил огласку лишь после одного из эфиров федерального телеканала. На записи видно, как тренер секции кудо в Наро-Фоминске Иван Кирилко бьет своего ученика ногой по голове. Отмечается, что так Кирилко наказал его за ошибку — мальчик после спарринга на тренировке пошел не в тот угол татами.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.