У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын
У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын, сообщает официальный сайт клуба.
«27 ноября 2018 года в семье наставника ФК «Краснодар» Мурада Мусаева произошло в высшей степени радостное событие — рождение сына. От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем, желаем их семье счастья и благополучия, а малышу — расти здоровым и радовать родителей!» — говорится в сообщении.35-летний Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2018 года, сменив на посту наставника клуба Игоря Шалимова. В нынешнем сезоне краснодарский клуб после 15 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. СпортФутбол
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