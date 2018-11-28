У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын, сообщает официальный сайт клуба.

«27 ноября 2018 года в семье наставника ФК «Краснодар» Мурада Мусаева произошло в высшей степени радостное событие — рождение сына. От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем, желаем их семье счастья и благополучия, а малышу — расти здоровым и радовать родителей!» — говорится в сообщении.