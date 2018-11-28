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У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын

11:35, 28.11.2018 1
У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын
Фото: www.fckrasnodar.ru

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын, сообщает официальный сайт клуба.

«27 ноября 2018 года в семье наставника ФК «Краснодар» Мурада Мусаева произошло в высшей степени радостное событие — рождение сына. От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем, желаем их семье счастья и благополучия, а малышу — расти здоровым и радовать родителей!» — говорится в сообщении.

35-летний Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2018 года, сменив на посту наставника клуба Игоря Шалимова. В нынешнем сезоне краснодарский клуб после 15 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. СпортФутбол
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:47
    И какое отношение Краснодар и "Краснодар" имеют к вашему изданию?
    Зачем строить из себя федералов? Пишите про Казани и Уфу!
    Ответить
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