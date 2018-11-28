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Директора птицеводческого комплекса «Ак Барс» оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконную свалку птичьего помета

00:57, 28.11.2018

Директора ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконную свалку птичьего помета в Пестречинском районе.

Свалку обнаружили местные жители, которые пожаловались в прокуратуру на неприятный запах. Было установлено, что с птицефабрики, расположенной недалеко от села Пестрецы, длительное время вывозился птичий помёт. Отходы производства несколькими слоями складировались на почве, перекрывая плодородный слой на площади более 9000 кв.м.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора комплекса дела об административных правонарушениях ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Помимо штрафа в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Однако, как отмечает пресс-служба прокуратуры, нарушения закона до настоящего времени не устранены. В связи с этим прокуратура попросила суд обязать предприятие ликвидировать свалку и провести рекультивацию. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме.

Ранее экологи обнаружили в Альметьевске свалку из черных металлов и шин.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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