Директора птицеводческого комплекса «Ак Барс» оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконную свалку птичьего помета

Директора ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконную свалку птичьего помета в Пестречинском районе.

Свалку обнаружили местные жители, которые пожаловались в прокуратуру на неприятный запах. Было установлено, что с птицефабрики, расположенной недалеко от села Пестрецы, длительное время вывозился птичий помёт. Отходы производства несколькими слоями складировались на почве, перекрывая плодородный слой на площади более 9000 кв.м.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора комплекса дела об административных правонарушениях ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Помимо штрафа в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Однако, как отмечает пресс-служба прокуратуры, нарушения закона до настоящего времени не устранены. В связи с этим прокуратура попросила суд обязать предприятие ликвидировать свалку и провести рекультивацию. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме.

Ранее экологи обнаружили в Альметьевске свалку из черных металлов и шин.