Итоги дня: Фаттахов об IC3PEAK, дефект на космодроме Восточный, обоснование банковских переводов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 ноября.

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, комментируя ситуацию с сорванным концертом московской группы IC3PEAK, заявил, что его больше беспокоит, почему ребята интересуются такого рода контентом. По словам руководителя проекта «Ночная мэрия» Казани Артура Хосровяна, все молчали о ситуации, потому что оказались не готовы к ней.

На стартовом столе для ракеты «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружен критический дефект. Такая информация появилась в договоре подряда на портале госзакупок от 23 ноября. В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры подтвердили информацию о дефектах, но отметили, что они устранены 25 октября.

«Известия» сообщили, что сотрудники банков начали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. По данным издания, счета или карты клиентов, отказавшихся предоставить документы с объяснениями, могут заблокировать.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский выступил против обязательного изучения татарского языка. «Заставлять что-либо делать детей я считал бы нужным в самую последнюю очередь», — отметил он.

В Казани на 88-м году жизни скончался основоположник казанской школы детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор Михаил Рокицкий. Гражданская панихида пройдет 28 ноября в Казанском государственном медицинском университете.