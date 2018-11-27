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Путин о науке: «Нужно финансировать живые исследования в интересах экономики и граждан»

17:31, 27.11.2018 2
Путин о науке: «Нужно финансировать живые исследования в интересах экономики и граждан»
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере науки необходимо финансировать живые исследования в интересах страны, а не административные издержки.

«Нам нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования в интересах нашей страны — экономики и граждан», — заявил Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию.

Ранее сообщалось, что 540 млрд планируют направить на национальный проект по науке до 2024 года. В его рамках, в частности, профинансируют региональные научные центры.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:01
    Живые исследования в интересах страны - это аналог экономика должна быть экономной ?
    Чем Живые исследования отличаются от Научных ?

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  • Анонимно 18:01
    прикладные исследования наверно в Казани получат инвестиции
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