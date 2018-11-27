Путин о науке: «Нужно финансировать живые исследования в интересах экономики и граждан»

Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере науки необходимо финансировать живые исследования в интересах страны, а не административные издержки.



«Нам нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования в интересах нашей страны — экономики и граждан», — заявил Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию.



Ранее сообщалось, что 540 млрд планируют направить на национальный проект по науке до 2024 года. В его рамках, в частности, профинансируют региональные научные центры.