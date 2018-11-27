Госсовет Удмуртии поддержал повышение транспортного налога в регионе

В Удмуртии с 1 января 2019 года увеличится ставка транспортного налога. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета Удмуртии во вторник, 27 ноября.

Согласно документу, для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. ставка вырастет с 8 до 14 рублей за л.с. Для легковушек с двигателем от 100 до 150 л.с. увеличение составит с 20 до 29 рублей.

Для автомобилей, мощность которых свыше 250 л.с., увеличение будет со 100 до 150 рублей. Ставка для мотороллеров и мотоциклов мощностью до 20 л.с. изменится с 4 до 6 рублей, до 35 л.с. — с 5 до 10 рублей, для двигателей свыше 35 л.с. ставка повышается с 15 до 30 рублей.

Кроме того, законопроектом увеличивается максимальный порог мощности автомобиля, дающий право получать льготы по уплате транспортного налога. Среди льготников — пенсионеры и лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также ветераны боевых действий.

Для этих категорий ставка транспортного налога составляет 50% по одному транспортному средству. При этом мощность автомобиля по действующему законодательству не должна превышать 150 лошадиных сил.

Как рассказали в пресс-службе Госсовета УР, льготы также будут действовать для внештатных аварийно-спасательных формирований, профессиональных аварийно-спасательных служб и других.

Действующая ставка транспортного налога будет сохранена для автобусов: 40 рублей при мощности до 200 л.с. включительно, 80 рублей — свыше 200 л.с. Для некоторых категорий автотранспорта налоговые ставки изменятся.

Глава Удмуртии добавил, что нововведения принесут бюджету 270 млн рублей к 2020 году. Законопроект принят сразу в двух чтениях и вступит в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, власти Удмуртии впервые за 12 лет повысили транспортный налог в регионе.