Новости общества

09:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Радий Хабиров провел «транспортный час» по вопросам дорожной инфраструктуры

09:08, 27.11.2018
Радий Хабиров провел «транспортный час» по вопросам дорожной инфраструктуры
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры в новом формате «транспортный час».

Мероприятие прошло 26 ноября в Доме Республики. В совещании приняли участие члены правительства РБ, руководители профильных ведомств, отраслевых предприятий, а также главы муниципалитетов в режиме видеоконференции.

В рамках встречи обсуждались перспективы реализации концессионного проекта Восточного выезда из Уфы, вопросы развития мостового хозяйства, реконструкция автомобильной дороги Уфа — Оренбург, строительство железнодорожного Южного обхода Уфы и завершение модернизации уфимского вокзала.

«Территория у нас большая. Башкортостан — второй по протяженности автомобильных дорог регион в Российской Федерации. Поэтому вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры имеют для нас большое значение», — заявил Хабиров.

По его словам, «транспортный час» совместно с чиновниками будет проводиться раз в месяц.

Напомним, ранее Радий Хабиров ввел тематические «часы» в правительстве республики для обсуждения различных тем. В частности, среди новых форматов — «инвестчас», «здравчас» и «стройчас».

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты