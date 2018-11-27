Радий Хабиров провел «транспортный час» по вопросам дорожной инфраструктуры

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры в новом формате «транспортный час».

Мероприятие прошло 26 ноября в Доме Республики. В совещании приняли участие члены правительства РБ, руководители профильных ведомств, отраслевых предприятий, а также главы муниципалитетов в режиме видеоконференции.

В рамках встречи обсуждались перспективы реализации концессионного проекта Восточного выезда из Уфы, вопросы развития мостового хозяйства, реконструкция автомобильной дороги Уфа — Оренбург, строительство железнодорожного Южного обхода Уфы и завершение модернизации уфимского вокзала.

«Территория у нас большая. Башкортостан — второй по протяженности автомобильных дорог регион в Российской Федерации. Поэтому вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры имеют для нас большое значение», — заявил Хабиров.

По его словам, «транспортный час» совместно с чиновниками будет проводиться раз в месяц.

Напомним, ранее Радий Хабиров ввел тематические «часы» в правительстве республики для обсуждения различных тем. В частности, среди новых форматов — «инвестчас», «здравчас» и «стройчас».