Андрей Назаров: «В концовке не хватило удачи, соперник все ловил, хорошо оборонялся»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги гостевого матча против казанского «Ак Барса» (1:3), отметив, что его команда еще молода и ей непросто.



— Получился интересный матч. Старались дать бой и дали его. Но в итоге проиграли. В концовке могли и сравнять, не хватило удачи, плюс соперник все ловил, хорошо оборонялся.

У нас сейчас сравнительно молодая команда, только набиваем «шишки» в таких матчах. Но будем стараться набирать очки и давать бой каждому, — приводит слова Назарова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 28 ноября на своем льду против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19.00 мск.