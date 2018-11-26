«Ижсталь» вырвала победу у «Челмета»

ХК «Ижсталь» одержала победу в очередной игре чемпионата Высшей хоккейной лиги. В овертайме был повержен челябинский «Челмет» — 3:2. Команда из Удмуртии занимает 26 место среди 29 команд.



Главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин дал оценку выигранной встрече:

— Я бы хотел поздравить своих ребят, поблагодарить болельщиков с победой, потому что это очень важная победа для нас. Наконец-то мы преодолели этот барьер — хоть что-то разыграли в большинстве. И самоотдача была, и агрессия хорошая была в игре — все, что мы от ребят требовали, они выполнили. Разберем игру и двигаемся дальше, готовимся к Китаю, — подвел итог наставник.