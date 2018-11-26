Анатолий Емелин: «Хоть «на тоненького», но победили»

Благодаря дублю Александра Тимирева тольяттинская «Лада» обыграла ХК «Саров» — 3:2 и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин подвел итог поединку:

— ХК «Саров» очень хорошо оборонялся, вратарь играл надежно. Мы что-то создавали, но помех вратарю создавали мало, поэтому он броски видел и справлялся с ними. Хоть «на тоненького», но победили. Ребят – с победой. Спасибо болельщикам, которые приходят и поддерживают нас, — сказал наставник волжан.

Следующий матч «Лада» сыграет 27 ноября дома против ХК «Рязань».

