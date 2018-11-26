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Послом Афганистана в США впервые стала женщина

00:30, 26.11.2018
Послом Афганистана в США впервые стала женщина
Фото: pixabay.com

Послом Афганистана в США стала Ройя Рахмани. Таким образом, эту должность впервые заняла женщина.

Как сообщает местный телеканал 1TVNews, ранее Рахмани была послом страны в Индонезии.

«Ройя Рахмани — один из талантливых дипломатов Афганистана, у которого были достижения во время ее службы в Индонезии. Она была назначена новым послом Афганистана в США и вскоре начнет работать там», — сказал представитель президента Афганистана Харун Чахансури.

Ранее президентом Эфиопии впервые стала женщина.

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