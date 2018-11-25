Лидер «Торпедо» Энди Миле: «Это моя работа набирать очки и приносить победы»

Нападающий «Торпедо» Энди Миле, отметившийся шайбой и двумя голевыми передачами в матче против «Трактора» (5:3), поделился с пресс-службой нижегородского клуба мнением о матче.

— В игру удалось вернуться благодаря пятиминутному большинству и трем заброшенным шайбам. Играли незатейливо: пара передач и шайба в сетку. Иногда простейшая игра оказывается самой эффективной. Галимов очень хорошо сыграл. Наш вратарь всегда дает нам шансы на победу, и сегодня он снова это сделал.

Забивать в победном матче очень радостно, приятно осознавать, что ты содействуешь общему успеху. Горжусь ли тем, что являюсь одним из лидеров команды по системе гол+пас? Конечно, это моя работа набирать очки и приносить «Торпедо» победы. Буду счастлив, если это продолжится, — отметил форвард.