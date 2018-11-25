Защитник «Торпедо» Филип Хольм: «Куда важнее командная победа в каждой игре»

Нижегородское «Торпедо» сумело переломить ход неудачно складывающегося матча с челябинским «Трактором» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги и одержать уверенную победу — 5:3.

В концовке точку в матче поставил Энди Миле, за секунду до финальной сирены поразив пустые ворота соперника.

Защитник «Торпедо» Филип Хольм прокомментировал этот результат:

— Это приятная победа. Игра была тяжелой, но нам удалось взять свои два очка. Несмотря на то, что в первом периоде играли на равных, мы чувствовали, что можем больше, и когда получили 5 минут большинства, смогли переломить ход игры. Мы старались сыграть попроще, больше бросать, и удача нам улыбнулась. За 3 минуты забили три гола, хорошо двигались у ворот, хорошо комбинировали, само как-то сложилось так. Не то, чтобы я горжусь своими очками, да, их приятно набирать, но куда важнее командная победа в каждой игре, — сказал игрок.

