На матче «Оренбург» — «Уфа» фанаты устроили беспорядки

Фанаты «Оренбурга» во время матча с ФК «Уфа», который оренбуржцы выиграли с минимальным счетом 1:0, вывесили баннер с надписью «Уфа жрет бургер» и с изображением уфимского рэпера Face.

Уфимские болельщики в ответ сожгли несколько файеров, дымовых шашек и взорвали несколько взрыв-пакетов, сломали более 10 кресел и забросали ими сотрудников охраны стадиона.



Противостояния фанатов «Оренбурга» и «Уфы» длится уже несколько лет. В рамках этой «войны» произошло несколько стычек, но в основном за пределами стадиона, сообщает Ural56.ru.

«Уфа» проиграла свой первый матч под руководством и. о. главного тренера Дмитрия Кириченко и еще больше усугубила свое турнирное положение после первого круга чемпионата РПЛ. Она делит 13—15-е место с 14 очками.





