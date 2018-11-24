Защитник «Ак Барса» Манухов: «Задача всегда одна — выигрывать, строго играть в обороне»
Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Автомобилистом» (4:3) рассказал о своем дебюте в нынешнем сезоне КХЛ.
— Очень тяжело было войти в игру — вообще, всегда тяжело начинать играть после длительного перерыва. Волнуешься, стараешься сыграть хорошо. Главное — выиграли, все хорошо.
— После игры Зинэтула Хайдарович сказал: «Ребята сделали то, что должны были». Какой была установка на игру?
— Задача всегда одна — выигрывать, строго играть в обороне. Нужно стараться допустить меньше ошибок и довести игру до победы.
— Часто падали хоккеисты сегодня. Это как-то связано с качеством льда?
— Нет, лед очень хороший. Игра проходила очень быстро: все бегут, скорости высокие.
— После паузы долго ли пришлось искать взаимопонимание с партнерами?
— Честно говоря, все было тяжело. Старался, надеюсь, все получилось.
— Чем дальше — тем легче?
— Надеюсь, что да, буду чувствовать себя увереннее с каждой игрой, — приводит слова Манухова официальный сайт казанского клуба.
Напомним, что «Ак Барс» сегодня в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3.
В следующем матче казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 26 ноября на своей площадке.
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