Защитник «Ак Барса» Манухов: «Задача всегда одна — выигрывать, строго играть в обороне»

Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Автомобилистом» (4:3) рассказал о своем дебюте в нынешнем сезоне КХЛ.

— Очень тяжело было войти в игру — вообще, всегда тяжело начинать играть после длительного перерыва. Волнуешься, стараешься сыграть хорошо. Главное — выиграли, все хорошо.

— После игры Зинэтула Хайдарович сказал: «Ребята сделали то, что должны были». Какой была установка на игру?

— Задача всегда одна — выигрывать, строго играть в обороне. Нужно стараться допустить меньше ошибок и довести игру до победы.

— Часто падали хоккеисты сегодня. Это как-то связано с качеством льда?

— Нет, лед очень хороший. Игра проходила очень быстро: все бегут, скорости высокие.

— После паузы долго ли пришлось искать взаимопонимание с партнерами?

— Честно говоря, все было тяжело. Старался, надеюсь, все получилось.

— Чем дальше — тем легче?

— Надеюсь, что да, буду чувствовать себя увереннее с каждой игрой, — приводит слова Манухова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сегодня в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3.

В следующем матче казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 26 ноября на своей площадке.

