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В Татарстане ожидается метель и до -7°С

07:36, 25.11.2018
В Татарстане ожидается метель и до -7°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 25 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, ночью и утром местами метель.

Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами порывистый сильный до 15—16 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -4°С до -9°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -2°С до -7°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -7°С.

Общество Татарстан
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