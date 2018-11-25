В Татарстане ожидается метель и до -7°С

Сегодня, 25 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, ночью и утром местами метель.

Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами порывистый сильный до 15—16 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -4°С до -9°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -2°С до -7°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -7°С.