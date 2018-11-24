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«Лада» вернулась в лидеры ВХЛ

11:10, 24.11.2018
«Лада» вернулась в лидеры ВХЛ
Фото: hclada.ru

Тольяттинская «Лада» обыграла ХК «Тамбов» и вернулась на первое место в чемпионате Высшей хоккейной лиги — 4:0. По два очка набрали Роман Дубинин и Егор Фатеев, в активе вратаря Александра Скрынника четвертый «сухарь» в сезоне.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин дал оценку игре:

— ХК «Тамбов» создал очень плотную оборону в средней зоне, практически не давал нам играть в зоне. Хорошо, что вовремя забили нужные голы. В обороне были большие проблемы, которые нам создал соперник, хорошо, что не пропустили – молодец Саша Скрынник – сыграл «на ноль», — сказал наставник.

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