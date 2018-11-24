Хакеры вымогают деньги у Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что её аккаунт в Инстаграм был взломан неизвестными.

«Мою персональную страницу взломали. Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответил пока. Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так. Не с той связался», — написала Туктамышева в своем Twitter-аккаунте.



Напомним, ранее Туктамышева наряду с Загитовой вышли в финал Гран-при, который состоится в начале декабря в Канаде.