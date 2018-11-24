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Хакеры вымогают деньги у Туктамышевой

11:08, 24.11.2018
Хакеры вымогают деньги у Туктамышевой
Фото: instagram.com/liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что её аккаунт в Инстаграм был взломан неизвестными.

«Мою персональную страницу взломали. Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответил пока. Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так. Не с той связался», — написала Туктамышева в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Туктамышева наряду с Загитовой вышли в финал Гран-при, который состоится в начале декабря в Канаде.

СпортПроисшествия УдмуртияТатарстан
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