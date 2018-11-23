Итоги дня: взятки в вузах Казани, большая пресс-конференция Путина и иск ФНС к ПСО «Казань»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 ноября.

В Кремле назвали дату большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Встреча главы государства с представителями СМИ состоится 20 декабря.



В Казани новый скандал — с участием проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) и сотрудницы кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Обеих подозревают в посредничестве взяткам взамен на обещание без обучения выдать два диплома — КГМУ и КХТИ. Подробно — в материале «Реального времени».

Тем временем прокуратура в Турции передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре в декабре 2016 года. Как выяснилось, убийство посла планировалось еще за полгода до трагедии — в июне 2016 года. Среди 28 обвиняемых числится исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.

А экс-гендиректора компании-собственника сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского объявили в международный розыск. Суд также признал обоснованным решение о заочном аресте Вишневского до 25 декабря по делу о взятке в особо крупном размере.

Управление Федеральной налоговой службы по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ПСО «Казань». Сумма исковых требований составила почти 2 млрд рублей. Однако компании удалось договориться о заключении мирового соглашения с налоговиками до введения процедуры наблюдения на предприятии.