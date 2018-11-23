Михаила Захваткина в «Татфондбанке» сменил Василий Столбов

Фото: mert.tatarstan.ru (слева направо — Михаил Захваткин и Василий Столбов)

В «Татфондбанке» сменился представитель конкурсного управляющего. После полутора лет работы Михаила Захваткина АСВ решило передать бразды правления другому своему юристу — Василию Столбову. По данным источников «Реального времени», назначение произошло сегодня. Кредиторы недовольны — в портфеле Столбова кроме ТФБ еще 11 банков, работу по возмещению средств в которых они оценивают неудовлетворительно. Если назначение произойдет, вкладчики готовы жаловаться в АСВ. Впрочем, и Захваткиным не все были довольны — конкурсного управляющего не так давно обвинили в чрезмерных тратах.

— Многие суды проиграны. Кому проиграли? В основном крупному бизнесу, они все ушли от ответственности, — говорит Руслан Титов, представитель «Комитета кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка».

По его словам, оба конкурсных управляющих, что в «Татфондбанке», что в «Интехбанке», «создают видимость работы».

— Эффективность работы низкая, если посмотреть, сколько денег вернули из той массы, которую должны вернуть, — говорит Титов.

Подробнее о новом назначении читайте в нашем материале.