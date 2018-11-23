Михаила Захваткина в «Татфондбанке» сменил Василий Столбов
В «Татфондбанке» сменился представитель конкурсного управляющего. После полутора лет работы Михаила Захваткина АСВ решило передать бразды правления другому своему юристу — Василию Столбову. По данным источников «Реального времени», назначение произошло сегодня. Кредиторы недовольны — в портфеле Столбова кроме ТФБ еще 11 банков, работу по возмещению средств в которых они оценивают неудовлетворительно. Если назначение произойдет, вкладчики готовы жаловаться в АСВ. Впрочем, и Захваткиным не все были довольны — конкурсного управляющего не так давно обвинили в чрезмерных тратах.
— Многие суды проиграны. Кому проиграли? В основном крупному бизнесу, они все ушли от ответственности, — говорит Руслан Титов, представитель «Комитета кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка».
По его словам, оба конкурсных управляющих, что в «Татфондбанке», что в «Интехбанке», «создают видимость работы».
— Эффективность работы низкая, если посмотреть, сколько денег вернули из той массы, которую должны вернуть, — говорит Титов.
Подробнее о новом назначении читайте в нашем материале.ЭкономикаБанки Татарстан
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