Тарас Бурлак: «Против «Спартака» нам будет очень тяжело»

В преддверии матча 15-го тура чемпионата РПЛ с московским «Спартаком» защитник самарской команды Тарас Бурлак поделился своими ожиданиями с пресс-службой клуба.

— «Крыльям» предстоит сыграть со «Спартаком», где произошла смена главного тренера. Кононов успеет изменить игру «красно-белых»? Какой игры ожидаешь от москвичей?

— Приход нового тренера — это всегда встряска, и «Спартак» попытается сыграть в другую игру. Игроки соперника будут стараться проявить себя перед новым тренерским штабом. К тому же болельщики «Спартака» заждались побед. Поэтому нам будет очень тяжело. Другое дело, что быстро привыкнуть к новому тренерскому подходу игроки соперника не смогут, слишком мало времени прошло. К тому же из команды на какое-то время уезжали «сборники».