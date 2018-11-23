Игрок «Крыльев Советов» Надсон: «Клуб может со мной расстаться уже в декабре»

Центральный защитник «Крыльев Советов» Надсон рассказал, сколько лет он еще планирует выступать на профессиональном уровне.

— Мне просто грустно осознавать, что когда-то все завершится. Мой контракт рассчитан до конца этого сезона. Хотя есть пункт, по которому клуб может со мной расстаться уже в декабре. Пока не общался на этот счет с руководством. Подходящий момент еще не наступил. Хотел бы играть в футбол до 36 лет. С возрастом тяжелее удерживать уровень, но при правильном посвящении себя работе — вполне реально, — сказал Надсон в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Бразилец защищает цвета самарской команды с 2013 года.