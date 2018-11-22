«Крылья Советов» опровергли информацию об интересе к Глушакову

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов в разговоре с Sport24 опроверг информацию некоторых СМИ о возможном переходе в самарский клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Я еще не в курсе этого. Пока нет никакой темы для разговоров. У них там свои проблемы, пусть «Спартак» внутри себя разбирается, что у них там за ситуация. У нас нет никаких переговоров, об этом никто не разговаривал, вообще ничего нет», — приводит слова Шикунова Sport24.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Глушаков перейдет в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов».