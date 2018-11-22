Вячеслав Быков: «Я пока там, где нужен на данный момент — в академии «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России и консультант академии «Ак Барса» Вячеслав Быков рассказал о своей работе в Казани и предположил когда вернется в КХЛ.

— Я сейчас с удовольствием выхожу на лед с детьми. Мы с Игорем Захаркиным общаемся с тренерами в академии «Ак Барса», передаем нюансы игрокам на льду. А помните, как мы работали со сборной Польши?

Неважно, в каком ты клубе. Важно то, что можешь передать. Когда ты видишь, что твой ребенок или команда прогрессируют, у них горят глаза, это такое удовольствие! Ты развиваешь людей, помогаешь им поверить в себя. Я никогда не кичился тем, что работал в сборной, и ниже теперь не пойду.

— Может, прямо сейчас вернетесь в КХЛ?

— Пока не готов, хотя весной меня активно звали в «Авангард», и это было отличное предложение. Вообще у нас хватает хороших тренеров-специалистов. Ну а я пока там, где нужен на данный момент. В целом, если ты хочешь делать работу правильно и профессионально, то должен отдать этому 100 процентов времени. Ничто не должно отвлекать. Я хочу работать, а не улетать куда-то мыслями. Надеюсь, время еще придет, — приводит слова Быкова официальный сайт КХЛ.