Более половины татарстанцев заявили о готовности дать взятку

Более половины татарстанцев выразили готовность дать взятку. Такие данные приводит по итогам изучения мнения населения о коррупции главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.



В 2010 году более 50% опрошенных татарстанцев были готовы дать взятку. В настоящее время показатель составляет 53%.



«Это достаточно большие цифры. Ежегодно опрашивается более трех тысяч человек Комитетом по социально-экономическому мониторингу. Получается, что каждый второй при попадании в коррупционную ситуацию готов к тем или иным подношениям», — цитирует «Татар-информ» Рахимова.

При этом он отметил снижение коррупционного охвата. За восемь лет этот показатель снизился с 21% до восьми. Так, если в 2010 году каждый пятый респондент попадал в коррупционную ситуацию, то сейчас каждый 12-й.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на 20% увеличилось количество муниципальных служащих, привлеченных за девять месяцев к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.