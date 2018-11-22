Зоран Лукич: «Мы сделали хороший подарок нашему сопернику!»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в домашнем матче Лиги чемпионов ФИБА уступил немецкому «Людвигсбургу» в концовке — 74:76.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал итог поединка:

— Мы сделали хороший подарок нашему сопернику! Их тактическая игра не стала для нас сюрпризом. За пять минут до конца матча мы вели пять очков, но на последней минуте промазали четыре штрафных броска и, что еще хуже, дали сопернику взять подборы в нападении. В последней четверти «Людвигсбург» забрал восемь мячей на нашем щите. Из них только после двух не набрал очки. Три четверти мы контролировали их подбор в атаке и в решающий момент проиграли в этом компоненте. А потом еще и мажем четыре штрафных. Нужно было их наказывать, а вместо этого потеряли концентрацию, — рассказал наставник.