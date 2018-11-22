БК «Уфимец» принимает тобольский «Нефтехимик»

22 и 23 ноября баскетбольный клуб «Уфимец» принимает на своей площадке тобольский «Нефтехимик» в рамках чемпионата российской Суперлиги второго дивизиона.

До старта сезона Суперлиги-2 соперники встречались дважды. В первом поединке «Уфимец» одолел «нефтехимиков» в рамках Кубка Мифтахова (96:89). Второй матч на групповом этапе Кубка России в Барнауле закончился победой тобольской команды (101:97).

В чемпионате Суперлиги тобольский клуб сейчас занимает 6-е место, имея в своем активе четыре победы и два поражения. Уфимцы лидируют в турнире, проиграв лишь один раз в восьми поединках, в овертайме в гостях московской «Руне-Баскет».